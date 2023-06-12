İETT otobüsler için ayrılan yolda kaza: 1 yaralı

Küçükçekmece'de İETT otobüsü, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüsler için ayrılan ve durağa giden yolda kaza yaptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

İett otobüsler için ayrılan yolda kaza yaptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de İETT otobüsü, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüsler için ayrılan ve durağa giden yolda kaza yaptı. Önce sağ tarafında bulunan kaldırım mantarlarına çarpan otobüs, ardından yolun solundaki kaldırıma vurarak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Çamlıkaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 1928 plakalı İETT otobüsu, durağa yanaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağın sağında bulunan kaldırım mantarlarına çarpıp, yolun sol tarafında bulunan kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otobüsün sağ tarafında bulunan cam patladı. Camdan çıkan parçalar sonucu bir yolcu hafif yaralanırken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ayakta müdahale etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Burada taksiler vardı. Otobüs durağa giriyordu. Taksilerin yüzünden otobüs giremedi. Yol dar, araba burnunu soktu, gitti taşlara vurdu. Burada yol daraldığı için otobüs kaza yaptı" dedi.