Suriye'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kamptan 173 aile tahliye edildi

Güncelleme:
Suriye'nin İdlib ilinde devam eden sağanak nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin bulunduğu kamplardan 173 aile tahliye edildi. Bakan Raid es-Salih, tahliye edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığını ve ekiplerin su birikintilerinin tahliyesi için çalıştığını bildirdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde devam eden şiddetli sağanak nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı 6 kamptan 173 aile tahliye edildi.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Salih, şiddetli yağış nedeniyle iki günde İdlib kırsalındaki 6 kamptan 173 ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Salih, İdlib'in batısındaki Badama ve Hırbet el-Cevz bölgelerindeki kamplardan tahliye edilenlerin sığınma merkezlerinde temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Salih, tahliye çalışmalarına ek olarak ekiplerin yağmur sularının tahliyesi için de çalıştığını, su birikmesini azaltmak, çadırları ve içindeki eşyaları korumak için kampların içinde menfezler açtıklarını kaydetti.

Saha verilerine göre, iç savaş döneminde yerinden edilen yaklaşık bir milyon kişi, ülkenin kuzeyindeki 1150 kampta yaşıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
