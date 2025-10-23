İDDEF, Gazze'de İnsani Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), gıda, sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç paketlerini Filistinli ailelere ulaştırıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İDDEF, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kesintisiz insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Ateşkesin ardından bölgedeki insani yardım çalışmalarına devam eden İDDEF, Gazze için yeni bir seferberlik ilan etti. İDDEF, bölgedeki ekipleriyle birlikte Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sahadaki faaliyetlerini artırdı.

Son olarak Gazze'nin merkezinde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde 500 gıda kolisi dağıtan İDDEF, ayrıca bölgede her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

Gıda kolileri, temiz su ve sıcak yemek dağıtımlarıyla soykırımın yıkıcı etkileri altında yaşam mücadelesi veren ailelere destek olunuyor.