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Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu

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Adana'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç, düğününe 2 ay kala apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç (31), yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Tunç'un 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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