Bakanlar Çiftçi ve Göktaş, "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu çevrimiçi toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu çevrimiçi toplantıya katıldı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 81 il Valisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla, "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu video konferans toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Toplantıda, "Sosyal Risk Haritaları" başta olmak üzere, sahada yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sosyal Risk Haritalarıyla il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarını önceden tespit ediyor, kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz. Valilerimizin koordinasyonunda devletimizin şefkat eli, ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaşmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzuru, aile yapımızın korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte 81 ilimizin kıymetli Valileriyle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdik. 81 İl Müdürümüzün de katıldığı toplantıda, Sosyal Risk Haritalarımız, Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende Sistemimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Sosyal Risk Haritalarımız ile reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahalelerle riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya, aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."