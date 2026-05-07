Türkiye-Cezayir stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı

İçişleri Bakanlığınca, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaya ilişkin, "Türkiye ile kardeş Cezayir arasındaki güçlü ilişkiler, stratejik iş birliği anlayışıyla gelişmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayelerinde gerçekleştirilen "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı"na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanı Sayın Said Sayoud tarafından 'Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınmasına ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma', 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı' imza altına alınmıştır. İmzalanan mutabakat zaptı ile afet ve acil durum yönetimi alanında ortak eğitimler, tatbikatlar, karşılıklı ziyaretler ve kapasite geliştirme programlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Sürücü belgelerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşma ile ise iki ülke vatandaşlarının işlemlerinin kolaylaştırılması ve ulaştırma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye ile kardeş Cezayir arasındaki güçlü ilişkiler, stratejik iş birliği anlayışıyla gelişmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
