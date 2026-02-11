Haberler

Ali Yerlikaya, Görevini Çiftçi'ye Devretti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görevden af talebi kabul edilen eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye başarılar dileyerek, "Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Görevden af talebi kabul edilen eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye başarılar dileyerek, "Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023'te başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devredeceğini belirtti.

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu