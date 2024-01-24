İçişleri Bakanlığı, Tokat Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel'i göreve başlattı

İçişleri Bakanlığınca Tokat Başçiftlik Kaymakamı olarak görevlendirilen İsmail Yüksel görevine başladı.

Kaymakam Yüksel, Konya Valiliği Ahırlı Kaymakam Vekili olarak çalışmakta iken yapılan görevlendirme ile Başçiftlik Kaymakamlığı'na atanmıştı.

Yüksel, makamına geçerek çalışmalarına başladı.