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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Güvenlik Korucusunun Ailesine Başsağlığı Mesajı

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İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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