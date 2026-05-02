1 Mayıs'ta 575 kişi hakkında işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin devam edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda 80 ilimizde, toplam 226 bin 410 vatandaşımızın katılımıyla 195 etkinlik gerçekleştirildi. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemiz genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik 88 bin 2 personelimiz görev yaptı. İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
