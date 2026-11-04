İçişleri Bakanlığı, 11 ildeki operasyonlarda 230 şüphelinin yakalandığını açıkladı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele şubeleri tarafından 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi. Açıklamada ayrıca "Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı