İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Paraşütçülerimiz nazlı hilalimizi gökyüzünde gururla dalgalandırdı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşütçülerinin gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdığı anları paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi adına videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda JÖAH'a bağlı paraşütçülerin gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar yer aldı. "Benim de şu cihandan gidişim, memleket sevdasından" sözleriyle yayınlanan paylaşımda, "Jandarma Özel Asayiş Komutanlığımıza bağlı paraşütçülerimiz nazlı hilalimizi gökyüzünde gururla dalgalandırdı. Bu güzel vatanın yiğit evlatlarına kıymaya kalkan hainler, şanlı bayrağımızın bizler için ne anlam ifade ettiğini, onun uğruna neler yapabileceğimizi hiçbir zaman anlamadılar, anlayamayacaklar" ifadeleri yer aldı.