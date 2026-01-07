Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya ataması yapılan valileri tebrik etti Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen valileri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen sayın valilerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İllerimizde görevlerini başarıyla tamamlayan valilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için İçişleri Bakanlığı ailesi olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
500

