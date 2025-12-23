Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 81 İl Valimiz ile "Yeni Yıl Tedbirleri Koordinasyon Toplantımızı" Gerçekleştirdik

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il valisi ile yeni yıl hazırlıkları için koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda, vatandaşların huzur içinde yeni yılı karşılaması için alınacak tedbirler ele alındı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilin valisi ile Yeni Yıl Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yılda yapılacak hazırlıklar ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 il valisi ile 'Yeni Yıl Koordinasyon toplantısı' gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"81 Valimizin VKS aracılığıyla katıldığı 'Yeni Yıl Tedbirleri Koordinasyon Toplantımızı' gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce ; başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı. Tüm Birimlerimiz 7/24 Görevinin Başında Türkiyenin Huzuru"

Kaynak: ANKA / Güncel
