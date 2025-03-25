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Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte birçok kentte protesto gösterileri yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerin bilançosunu açıkladı.

"GÖSTERİLERDE BİN 418 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

"ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE HAKARET EDENLERİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

keşke şu melih gökçeğe de aynı operasyonu çekseydiniz bizimsde hak hukuktan şüphemiz olmasaydı,

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

nabcaksınız o kadarını salın gitsinler :) bi ampule adalet yok zaten

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Erdoganın rakibiyim bu yüzden soyarım çalarım kimse karışmasın rakibiyim istanbula deprem geliyor yıkım olacak ama ben her yıl bütçemden 12 milyar konsere ve reklama harcarım 3 milyarda deprem ve kenstsel dönüşüme harcarım kimse karışmasın bana ben erdoganın rakibiyim Beykozda hayali.ihracat yapıp 13 milyon tl cebe indiririm kimse karışmasın ben erdoganın rakibiyim bakanlıklarda olmayan 560 milyar yıllık bütçemi çar çur ederim kimse bana Karışamaz ben erdoganın rakibiyim

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Suyunuz ısındı zulümle abad olunmaz tarih bunu size gösterecek.

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

instagram engel koyuyor.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu ülkede içeri girecek ilk insan MELİH , Ülkenin çeyreği onun ama soruşturma yok :)

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

sevsinler öyle salcaklar

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Gunu gelince Ozgur ozelin milletvekilligi dusurulup bu gunun hesabini verecek. yargilanacak 2028 secimlerini hapisten izler.. bu devlet yarina birakir yanina burakmaz. ornek: Esad, Feto, demirtas, imamoglu.

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Haber YorumlarıOsman Karakılıç:

bilanço deyınce mali bilanço kaç tl oldu bu kararların onu soyleyeceksınız sandım ben de ...

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

sanki müjde veriyorsunuz halka hayret bişi kime şirinlik yapıyorsunuz akp lilere mı yoksa

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