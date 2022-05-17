İçişleri Bakanı Soylu, "Göç Toplantısı"na katıldı
AA - Cankut Taşdan - Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığında "Göç Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığında "Göç Toplantısı"na katıldı.
Göç İdaresi Başkanlığı Konferans salonunda basına kapalı gerçekleşen toplantıda, kurumun son dönemdeki faaliyetleri hakkında Bakan Soylu'ya brifing verildi.
Toplantıya Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve ilgili birim başkanları katıldı.
AA / Cankut Taşdan - Güncel