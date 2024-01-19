İçişleri Bakanı: Son 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 81 ilde düzenlenen 'Çember-11' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 209 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı. Aziz milletimin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya, yakalanan kişilerin 3 bin 187'sinin 5 yıla kadar, 14'ünün 5-10 yıldır, 8'inin 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 200'ünün hırsızlık, 163'ünün dolandırıcılık, 105'inin yağma, 39'unun adam öldürme, 39'unun cinsel suçlar, 567'sinin narkotik suçlar, 74'ünün terör suçları, 389'unun ise kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti.