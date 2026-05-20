İçişleri Bakanı Çiftçi'den Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Depremin çevre illerde de hissedildiğini belirten Bakan, AFAD ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve şu an için olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.
Çifçti, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."