Bakan Çiftçi'den Çocuklara Trafik Haftası Mesajı: "Trafikte Öğrendiğiniz Her Küçük Kural, Aslında Büyük Bir İyiliğe Dönüşür"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuklara trafik kurallarının önemini vurguladı ve ailelere bu bilinci kazandırmaları için çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sevgili Çocuklar, trafikte öğrendiğiniz her küçük kural, aslında büyük bir iyiliğe dönüşür. Yaya geçidinde durmak, trafik ışıklarına dikkat etmek ve emniyet kemerini takmak; bunların her biri hem sizi hem de sevdiklerinizi korur. Sizler kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı bireyler olarak yetiştikçe yarınlarımız çok daha güvenli olacak. Unutmayın ki en kıymetli hazinemiz hayatımızdır ve onu korumak hepimizin ortak görevidir. Çünkü sizler bu dünyanın en kıymetli yolcuları, geleceğimizin en değerli emanetlerisiniz."

Kıymetli Ailelerimiz, sizlerden istirhamım; evlatlarımıza bu bilinci küçük yaşlardan itibaren sevgi ve sabırla kazandırmanızdır. Sizin rehberliğiniz, onların güvenli bir geleceğe adım atmasındaki en büyük güvencemiz olacaktır. Trafik Haftası vesilesiyle siz değerli anne ve babalarımıza kolaylıklar diliyor; geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Güvenli ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Kaynak: ANKA
