Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta Valilik, Belediye ve parti ziyaretlerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret eden Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, programı kapsamında, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Çiftçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı

Maç esnasında olay paylaşım! İstifaya davet ettiler
Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım

Bir dönem efsaneydi son halini görenler tanıyamıyor