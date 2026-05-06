Haberler

Bakan Çiftçi'nin AB Komisyonu Üyesi Suica ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi çalışmaları, uluslararası krizlerdeki rolü ve bölgesel meseleleri ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Avrupa Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası krizlerde üstlendiği yapıcı rolün altı çizildi.

Taraflar arasında arabuluculuk faaliyetleri ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı örneğinde olduğu gibi, gıda kıtlığını önleme konusundaki girişimlerin önemine işaret edilen görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmalar da ele alındı.

Türkiye'nin, kaynak ülkelerle geliştirilen işbirlikleri, sınır güvenliği uygulamaları ve etkin denetim mekanizmalarının uluslararası alanda örnek teşkil eden bir model olduğu vurgulanan görüşmede, İran kaynaklı olası göç hareketliliği değerlendirildi.

Halihazırda kayda değer bir yoğunluk gözlemlenmediği ancak krizin derinleşmesi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilen görüşmede, muhtemel bir göç dalgasının yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa başta olmak üzere daha geniş bir coğrafyayı etkileyebileceği kaydedildi.

Terör örgütlerinin Kuzey ve Batı Avrupa'yı lojistik merkez olarak kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğinin altı çizilen görüşmede, terör ve organize suç örgütü mensuplarının iltica mekanizmalarını suistimal etmelerinin engellenmesinin beklendiği aktarıldı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden son hamle
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne'ye sürpriz destek
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar