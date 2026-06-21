Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Nüfus Müdürlüklerimizde Yks İçin Toplam 3 Bin 25 Kimlik Kartı Başvurusu Alındı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS sürecinde açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alındığını ve adayların sınavlara zamanında katılımının sağlandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YSK için görev yapan Nüfus Müdürlüklerine teşekkür ederek "Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde; Cumartesi günü 2 bin 274, Pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için görev yapan Nüfus Müdürlüklerine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"YKS maratonunu geride bırakırken, bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için Nüfus Müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde, Cumartesi günü 2 bin 274, Pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri Ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor; tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor

Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında 'Cinsel şiddet' tartışması çıktı

BM'de İsrail gerilimi! Sesler çok fena yükseldi

Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu

Erzurum diye yola çıktılar, kendilerini bambaşka bir yerde buldular