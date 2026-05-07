İçişleri Bakanı Çiftçi, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abualnasr ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeler, güvenlik iş birliği, afet yönetimi ve göç konularını değerlendirdi. Çiftçi, Suudi Arabistan'ın huzur ve güvenliğini önemsediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abualnasr ile görüşmesinde bölgesel gelişmeler, güvenlik iş birliği, afet yönetimi ve göç konularını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın huzur ve güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz. Bölgesel sorunların çözümünde Suudi Arabistan ile omuz omuza hareket etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Rabbim, İslam aleminin vahdetini daim eylesin, bölgemize huzur, selamet ve esenlik nasip etsin."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
