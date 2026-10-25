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İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli İstihbarat Albay Sayit Gökgöz meydana gelen trafik kazasında yaralanmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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