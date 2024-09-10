İçişleri Bakanı: 'Çember-22' Operasyonunda 3 Bin 126 Firari Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçlulara yönelik yurt genelinde 5 gün süren 'Çember-22' operasyonlarında, 3 bin 126 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik 81 il genelinde 5 gün boyunca 'Çember-22' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Adam öldürme', 'Cinsel suçlar', 'Narkotik', 'Kaçakçılık' ve diğer suçlardan aranan toplam 3 bin 126 firari yakalandı.

Operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri ile operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.