İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli'de güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli'de güvenlik toplantısına katıldı.

Pamukkale ilçesinde bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç sunum yaptı.

Toplantının ardından Denizli Valiliğine geçen Bakan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüştü.

Yerlikaya'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
