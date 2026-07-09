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İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Afyonkarahisar'da açılışa katıldı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar'da Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Çelik, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler ve merkezin önemi hakkında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar'da Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Çelik, Afyonkarahisar Belediyesince yapımı tamamlanan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, kamuoyunu yakından ilgilendiren sahipsiz hayvanların konumlandırılması ve bulunması gereken yerler üzerindeki sürecin bir sonucu olarak bugün burada olduklarını söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yapılan son değişikliklerle, sokaklarda sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bulunmayacağının tescil edilerek kayıt altına alındığını anımsatan Çelik, "Hem kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi hem de sevgi ve merhametin sonuçlarının yaşanacağı bir alan tasarımıyla, doğal yaşam alanı ve barınakların inşa edilerek canlıların huzur ve güven içerisinde kalabileceği bir yapının merhalesini açmış olması çok değerli." diye konuştu.

Çelik, sahipsiz hayvanların sokaklarda bulunmasının, kontrolsüz alanların oluşması, sevgi adı altında başka bakış açıları sonucunda popülasyonun giderek çoğalması, çocukların, gençlerin ve yaşlıların hayatıyla ilgili riskler barındırdığını belirtti.

Bu anlamda yetkili mercilerin bir perspektif çizerek, kanunları sahada hızla uyguladığını aktaran Çelik, bu konunun İçişleri Bakanlığı açısından en değerli konu başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.

Açılış töreninde, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çelik ve beraberindekiler, açılışın ardından merkezde incelemelerde bulundu.

Törene, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Baro Başkanı Melahat İpek Yılmaz Göktürk ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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