İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çanakkale'deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve kursu başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çanakkale'deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile merkezi ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karaduman tarafından merkezde yürütülen faaliyetler ve eğitim programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından merkezde düzenlenen "2026 Yılı 1. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Vali Ömer Toraman tarafından verildi.

Ziyarette, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Burak Akay
