İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı

Gölbaşı'nda yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bugünler dayanışma ve birlik günüdür." diyen Başkan Ramazan Şimşek, yıl boyunca devam eden yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini ifade ederek;

Gölbaşı Belediyesi olarak ilçe halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, Paylaşım Noktası aracılığıyla Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştıracak.

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