İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı - Haberler

İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

İçeriçumra Mahallesi'nde düzenlenen törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, belediye meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı törende yaptığı konuşmada "20 yıl öncesinde il merkezimizde bile doğru düzgün doğalgaz hizmeti yokken bugün gelinen noktada ilçelerimizin merkez dışında kalan mahallelerini doğalgaz konforuna kavuşturuyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımız ile buluştururken bizlere güç veren en önemli husus hemşehrilerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde olmamız." ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da konuşmasında "Çumra'mızın mahallelerine doğalgazın ulaşımı konusunda; Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlçe merkezimiz ile birlikte mahallelerimizin de yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından doğalgaz kullanımı için ilk boru hattı döşendi.