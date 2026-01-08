Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Minneapolis'te bir kadının ICE birimleri tarafından öldürülmesini savundu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minneapolis'te ICE birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki bir kadın hakkında yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin ICE'ın arkasında olduğunu belirtti. Olayın detayları ve Vance'ın açıklamaları gündem oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki bir kadının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, "ABD yönetiminin ICE'ın arkasında olduğunu" belirtti.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Minneapolis'te ICE birimleri tarafından vurularak öldürülen kadına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu durumun "ölen kadının neden olduğu bir trajedi" olduğunu savunan Vance, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Vance, kanunları uygulamak için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ICE personelinin, başkanlarının, başkan yardımcılarının ve tüm yönetimin arkalarında olduğunu bilmesini istiyorum."

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, ICE birimleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan bölgedeki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Associated Press'in (AP) haberinde, öldürülen kadının 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Renee Nicole Macklin Good olduğu belirtilmişti. Öte yandan öldürülen kişinin kimliğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş