ABD'de Demokratlardan İç Güvenlik Bakanı Noem hakkında "yalan ifade" soruşturması talebi

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Kongre'de yalan beyan verdiği iddiasıyla Adalet Bakanlığına başvurdu. Noem'in ifadelerinin yanıltıcı ve yalan olduğu öne sürüldü.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, yakında görevinden ayrılacak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hakkında Kongre'de yeminli ifade verirken "yalan beyanda" bulunduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.

Senato Yargı Komitesi üyesi Dick Durbin ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, Noem'in soruşturulması talebiyle Adalet Bakanı Pam Bondi'ye mektup gönderdi.

Mektupta, mart başında Kongre'de verdiği ifadelerde "yanıltıcı ve yalan beyanlarda" bulunmakla suçlanan Noem'in hem Senato hem de Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri önündeki konuşmalarında birden fazla "kanıtlanabilir yanlış ifade" kullandığı aktarıldı.

Noem'in İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin federal mahkeme kararlarına uyduğuna dair açıklamalarının belgelenmiş ihlallerle çeliştiği belirtilen mektupta, yemin altında yalan söylemenin ABD yasalarına göre suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in göreve başlayacağını duyurmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının ICE güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı için "yerel terörist" nitelemesini kullanmış ve bu sözüyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
