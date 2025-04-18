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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Emre Serkan Bayraktar Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Serkan Bayraktar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Emre Serkan Bayraktar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden Emre Serkan Bayraktar'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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