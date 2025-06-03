İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Eski CHP Milletvekili Tutuklandı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Eski CHP Milletvekili Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 2 kişi tutuklandı. Soruşturma, suç örgütü yöneticiliği ve rüşvet gibi ciddi suçlamaları kapsıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 2 şüpheli hakkındaki hakimliğin kararına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanırken, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakimlik kararında, Erdoğdu, Sukas ve Erçevik'in, üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile şüphelilerin kaçma ve saklanması şüphesi uyandıran somut olgular bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Kararda, şüpheli Aykut Erdoğdu'nun V*** H***** isimli şirketin sözleşme tadilatı amacıyla firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde yüklü miktarda bağış yapılacağı hususunda aracılık ettiği iddiasına yönelik Ertan Yıldız'ın ifadesi ve şahıslarla ortak baz kaydının bulunduğuna dair tespitlere yer verildi.

Şüpheli Ali Sukas'ın görevi süresince birçok ihalede usulsüzlük yaptığı ve ihalelerde kendi yararına döviz cinsi paralar aldığına ilişkin bilgiler yer alan kararda, şüpheli Veysel Erçevik'in Beylikdüzü Belediye Başkanı Danışmanlığı yaptığı sürede Adem Soytekin aracılığıyla 100 bin lira para talep ettiğine dair müşteki şüpheli Seyfi Beyaz'ın ifadeleri ve bu beyanları destekler nitelikte baz sinyal kayıtları olduğuna dair tespitlere işaret edildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 2 kişi tutuklandı

5. dalga operasyonda eski CHP'li vekil tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM'de başkan 3. turda seçildi
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah

TBMM'de tokalaştılar! Bahçeli, Özel'i söylediğiyle güldürdü
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti

Oğlunun kız arkadaşının lüks çantası sonu oldu
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
İspanya, İsrailli şirket ile 287.5 milyon Euro'luk anlaşmayı askıya aldı

İsrail'e Avrupa'dan büyük darbe! Dev anlaşma askıya alındı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.