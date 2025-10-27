İBB'ye Yönelik Soruşturmada 6 Tutuklama

(İSTANBUL) - İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı cuma günü İBB'ye yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturması kapsamında da 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Açıklamada İBB'ye ait "İSTANBUL SENİN" ve "İBB HANEM" uygulamaları ile ilgili bazı iddialara yer verilmiş, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında aranan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirkatlerine naylon fatura kestiği ileri sürülen iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

6 tutuklama

Gözaltına alınan 15 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri akşam saatlerinde sona erdi. Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 7'si hakkında tutuklama, 8'i hakkında ise adli kontrol istendi. Sulh Ceza Hakimliği de tutuklanmaları istenen bir kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. 6 kişi ise tutuklandı. Hakimlik, diğer 8 adli kontrol istemine de uydu.