İBB Şehir Tiyatroları, Cadı Kazanı oyununu 20 Ekim'de Ataşehir'de sahneleyecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, tiyatro tarihinin önemli oyunlarından "Cadı Kazanı" oyununu Ataşehir'de sahneleyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Arthur Miller'ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu- Vedat Günyol'un çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği eser 20 Ekim'de Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 20.00'de seyirci karşısında olacak.

"Cadı Kazanı", ABD'nin Salem kasabasında 1692'de yaşanmış gerçek olaylardan esinlenilerek kaleme alındı. 20. yüzyıl tiyatrosunun güçlü metinlerinden olan oyun, toplumsal histeri ve adalet kavramını sarsıcı bir dille sorguluyor.

Oyunda, Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Seda Yılmaz, Emre Çağrı Akbaba, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Kaynak: AA