İBB Operasyonu: Ekrem İmamoğlu'na Ait 2. Cep Telefonu Ele Geçirildi

İBB Operasyonu: Ekrem İmamoğlu'na Ait 2. Cep Telefonu Ele Geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık sağlayan bir sanığın ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen 2. cep telefonu bulundu.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonu kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan bir sanığın verdiği ifade doğrultusunda arama yapılan bir evde, Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı iddia edilen 2'nci cep telefonu da ele geçirildi. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, bir sanık etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi. Sanık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen 2'nci cep telefonunun yerini söyledi. İfade doğrultusunda alınan arama kararı ile jandarma ekipleri belirtilen adreste arama yaptı. Yapılan aramada bahse konu cep telefonu içinde sim kart olmadan ele geçirildi. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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