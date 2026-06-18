İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.