İbb Davası'nın 49'uncu Gününde Resul Emrah Şahan'ın Doğum Günü Kutlandı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı Silivri'deki İBB Davası'nın 49'uncu gününde izleyiciler, yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın doğum gününü "İyi ki doğdun başkan" sloganıyla kutladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 49'nci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı.

İzleyiciler, bugün 44 yaşını dolduran Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın doğum gününü kutladı. Şahan için "İyi ki doğdun başkan", "Şişli burada, başkanının yanında", "Şişli seninle gurur duyuyor" ve "Emrah Başkan" sloganları atıldı.

Duruşmada ilk olarak Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in savunması alındı. Ağlayarak ve zorlanarak konuşmasına başlayan Güven, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Bu sebeple hakkımda hiçbir sabıka kaydı yoktur. Yıllarımı bu mesleğime verdim, namuslu ve güvenilir bir şekilde çalışarak kariyerimi tırnaklarımla kazıyarak oluşturdum ancak bugün karşınızda 1,5 yıldır özgürlüğünden mahrum bırakılmış tutuklu bir sanık olarak çıkıyorum. İddianamenin benim hakkımda düzenlenen bölümlerinde örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, rüşvet gibi son derece ağır ithamlar bulunmaktadır. Benim hakkımdaki iddiaların hepsi hukuki dayanaktan yoksundur. Bir iftiradan ibarettir. Benim hesabını veremeyeceğim tek bir kuruş, çürütemeyeceğim tek bir itham yoktur. Sadece bu tarz ithamlarla, en önemlisi de mesnetsiz iddialarla suçlanmak şahsımı derinden üzmüştür. Esasen beni asıl yaralayan, yıllarca uğraşıp çaba harcadığım, emek ettiğim itibarımın ve kariyerimin bu kadar asılsız iddialarla yerle bir edilmesidir."

Kaynak: ANKA