Haberler

İBB Davası’nda 74’üncü gün başladı

İBB Davası’nda 74’üncü gün başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 74. duruşması Silivri'de başladı; tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 74'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Duruşmada,  tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin açıklamaları alınıyor. Tutuklu sanıklardan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın,  Kültür AŞ Genel Müdürü olarak toplam 13 ay görev yaptığını belirterek, emekli olduktan sonra tutuklandığı tarihe kadar Erzincan'da çiftçilik yaptığını anlattı. Sanıklardan Umut Şenol'un kendisini suçladığı metrobüs ihalesinin 2022'de düzenlendiğini, o tarihte kendisinin emekli olduğunu vurgulayan Taşkın, diğer sanık Eyüp Subaşı'nın da kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin "Bakıma muhtaç oğlunu ve eşini düşünerek böyle bir beyan vermiştir. Belirttiği tarihlerde ben Kültür A.Ş'de değildim" dedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin açıklamalarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda

Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

AKOM o güne dikkat çekti! Çok Fena geliyor
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Marmara'daki gemi kazasında ortaya çıkan detay kahretti
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

ABD'yi sarsan operasyon! En küçüğü 2 aylık 163 kayıp çocuk bulundu

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti