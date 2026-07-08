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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Silivri'de Duruşma Salonunda Çekilip Sosyal Medyada Paylaşıldığı Anlaşılan Görüntülerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nın 64. duruşma gününde çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nın 64. gününde, duruşma sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının belirlendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İBB Davası'nın 64. gününde, duruşma sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının belirlendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklama şöyle:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA
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