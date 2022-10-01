Ian Kasırgası, Küba'nın Batısında 8.583 Hektarlık Alandaki Ekinleri Tahrip Etti

Küba'da haftalık yayınlanan Tribuna de La Habana gazetesinin Cuma günkü haberine göre, Ian Kasırgası Küba'nın batısında 8.583 hektarlık ekili alanı yok etti.

Küba'da haftalık yayınlanan Tribuna de La Habana gazetesinin Cuma günkü haberine göre, Ian Kasırgası Küba'nın batısında 8.583 hektarlık ekili alanı yok etti.

Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunan haftalık yayın, kasırganın Pinar del Rio, Matanzas, Havana, Artemisa ve Mayabeque illeri ile Gençlik Adası'nda 5.233 hektarlık muz plantasyonuna zarar verdiğini yazdı.

Yetkililer, 1.350 hektarlık kahve bitkisinin yanı sıra manyok, tatlı patates, domates, fasulye ve pirinç tarlalarının da hasar gördüğünü tahmin ediyor.

En çok etkilenen yer ülkenin batısındaki Pinar del Rio ili olurken kasırga burada 220 ton tütün yaprağına da zarar verdi.

ABD yaptırımlarının artmasına karşı ulusal gıda üretimini artırmak amacıyla 63 önlemden oluşan bir paket uygulayan Küba'nın tarım sektörü bu kez kasırga nedeniyle darbe aldı.