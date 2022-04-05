Hüyük'te çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı - Haberler

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Hüyük'te çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Hüyük'te çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı.

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklemeleri kapsamında ilçeye gönderilen yüzde 50 hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumunun çiftçilere dağıtıldığını belirtti.

Destekten 128 erkek, 19 kadın olmak üzere toplam 147 çiftçinin istifade ettiğini dile getiren Çiğdem, "Bizlere her konuda destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza destekleri için minnettarız. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsin, bizler ilçe yöneticileri olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Haberler

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