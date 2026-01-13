Haberler

Hüyük Kaymakamı Evsen ve Başkan Sefer yeni açılacak aile destek merkezini inceledi

Güncelleme:
Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, 16 Ocak'ta faaliyete geçecek aile destek merkezinde son çalışmaları inceledi. Evsen, merkezimizin tüm topluma hizmet vereceğini belirtti.

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, yeni açılacak aile destek merkezinde incelemelerde bulundu.

Evsen ve Sefer, 16 Ocak'ta faaliyete başlayacak olan aile destek merkezinde son çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Evsen, gazetecilere, aile destek merkezinin toplumun tüm kesimlerine hizmet edeceğini söyledi.

