Hüyük Belediye Başkanı Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti

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Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek onlara hediye verdi. Sefer, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek hediye verdi.

Sefer, Selki Mahallesi'nde yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğreticilerle bir süre sohbet etti.

Sefer, gazetecilere, çocukların milli ve manevi değerler ışığında büyümelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Sefer, şunları kaydetti:

"Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin. Pırıl pırıl yavrularımızı Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken görmek beni çok mutlu etti. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek veren hocalarımıza ve diğer camilerde görev yapan imamlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak kurslarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz. Gençlerimizin bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte, dünyayla yarışabilen gençler olmaları, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır."

Sefer ile beraberindekiler öğrencilere oyun seti hediye etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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