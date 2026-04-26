Huysuzlanan eşekten düştü; o anlar kamerada

ORDU'nun Akkuş ilçesinde Murat Aydın, huysuzlanan eşekten düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan günü saat 17.30 sıralarında Akkuş ilçesi Kızılelma Mahallesi Şıhmır Sokak'ta meydana geldi. Murat Aydın (35), sabah saatlerinde bahçeye bıraktığı eşeği akşam saatlerinde eve götürmek istedi. Bu sırada eşek huysuzlandı, Aydın düştü. Eşek, sahibini bir süre sürükledi. Çevredekiler eşeği güçlükle yakalarken, Murat Aydın ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan Murat Aydın, "Eşeğimi sabah bahçeye bırakmıştım. Akşam almak için gittiğimde bir anda şahlandı ve beni sırtından attı. Komşularımın yardımıyla yakalayabildik. Neyse ki yaralanmadan kurtuldum. Bu sene kış uzun sürdü, hayvan fazla dışarı çıkamadı. Dinç olduğu için böyle yaptı" dedi.

Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ahmet BAYRAK / Recep SAĞLAM -AKKUŞ (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı