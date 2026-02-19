Haberler

Husumetlilerinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti; 3 gözaltı

Husumetlilerinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti; 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da, aralarındaki husumet nedeniyle tartışan iki grup arasında çıkan kavgada Gazi Elçi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da husumetlileri tarafından bıçaklanan Gazi Elçi (39) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazi Elçi ile aralarında daha önce husumet olduğu belirlenen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Gazi Elçi, bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Elçi, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Elçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olaya karıştıkları belirlenen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde