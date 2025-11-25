Hüsnü Bozkurt'tan Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Ziyareti

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Konuya ilişkin Hüsnü Bozkurt, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez yönetimi olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'a aylar süren haksız tutukluluğu nedeniyle 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk, ülkemiz gündemi ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Nazik ev sahipliği ve sıcak ilgisine teşekkür ederiz."