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Husilerin hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de planlanan AB-KİK Zirvesi ertelendi

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AB ile KİK arasında Riyad'da 24 Ekim'de planlanan 2. AB-KİK Zirvesi ertelendi. AB Konseyi, Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı kentte zirvenin tarihinin uygun zamanda duyurulacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında, Yemen'deki Husilerin bir süredir saldırılarda bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan zirve ertelendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin bir süredir balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 2. AB-KİK Zirvesi'nin ertelendiği ifade edildi.

Zirvenin yapılacağı tarihin uygun zamanda duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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