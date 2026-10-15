Husilerin hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de planlanan AB-KİK Zirvesi ertelendi

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Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında, Yemen'deki Husilerin bir süredir saldırılarda bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan zirve ertelendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin bir süredir balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan 2. AB-KİK Zirvesi'nin ertelendiği ifade edildi.

Zirvenin yapılacağı tarihin uygun zamanda duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA