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Husiler Yemen'de İngiliz destroyerini ve İsrail'e giden iki gemiyi vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Husiler'in Kızıldeniz'de bir İngiliz destroyerine balistik füze saldırısı düzenlediğine dair iddiasını yalanladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızıldeniz'de bir İngiliz destroyerini ve Umman Denizi'nde İsrail'e giden iki gemiyi hedef aldıklarını belirten Seri, "Filistin halkına yönelik zulmün zaferi olarak ve Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki katliama cevaben Kızıldeniz'de bir İngiliz destroyerini balistik füzeyle vurduklarını" söyledi.

Diğer operasyonun Umman Denizin'de gerçekleştirildiğini aktaran Seri, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle iki geminin füze ve İHA ile vurulduğunu ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise Husiler'in Kızıldeniz'de bir İngiliz destroyerine balistik füze saldırısı düzenlediğine dair iddiasını yalanladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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